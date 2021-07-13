70-летний сторож из мести застрелил мужчину в СНТ Дзержинска. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Большой переполох произошел в садовом товариществе «Луч» на территории Дзержинска утром 13 июля: там прямо на территории одного из домов был застрелен 40-летний мужчина. Подозреваемый в убийстве задержан - им оказался 70-летний бывший сторож этого товарищества. Он сам позвонил в полицию и рассказал о случившемся.

«Подозреваемый произвел несколько выстрелов из обреза ружья в мужчину, который скончался на месте происшествия», - рассказали в СУ СК России по Нижегородской области.

Трагедия произошла утром 13 июля на территории одного из домов товарищества. Фото: Дзержинское телевидение

Как выяснилось, мужчины были знакомы: более того, их связывала давняя и не очень приятная история.

«Около двух лет назад подозреваемый, работая сторожем в СНТ «Луч», выявил факт совершения потерпевшим хищения, за что тот был впоследствии осужден. Освободившись летом 2021 года, мужчина пришел к бывшему сторожу, и в ходе выяснения отношений ударил его по лицу, припомнив обиду за то, что именно он передал его полиции», - пояснили в СК.

Как оказалось, подозреваемого и жертву связывала давняя история. Фото: Дзержинское телевидение

На этот раз пенсионер не стал обращаться в полицию, а решил устроить самосуд. Взял обрез ружья, пришел на участок к обидчику и выстрелил в него. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

«В настоящее время следователи СК продолжают работать с подозреваемым. Устанавливается, было ли у него разрешение на владение ружьем», - подчеркнули в ведомстве.