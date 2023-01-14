Спасение замерзающих: Нижегородские пожарные не дают погибнуть семейству из 30 уток и селезней, ежедневно разрубая лёд на озере

Утки в этом районе живут круглый год, не улетая на юг. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Не все нижегородские утки и селезни улетают осенью в теплые края, некоторые остаются зимовать на родине и этим фактом сейчас мало кого удивишь. Прикормленные птицы зачастую остаются на полюбившихся им водоёмах подле людской суеты. Однако иногда птицам требуется помощь. Так, спасатели МЧС из посёлка Ковернино в Нижегородской области ежедневно помогают семейству из 30 уток и селезней, облюбовавших пожарный водоем на улице Красноармейской.

Семейство уток и селезней. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Зимой работники 140 пожарно-спасательной части начинают каждый свой день одинаково – идут разрубать и убирать лёд с небольшого озера, затерявшегося среди частных домов.

Птицам помогают работники 140 пожарно-спасательной части. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

– Утки в этом районе живут круглый год, не улетая на юг. Поэтому пожарные вместе с неравнодушными жителями поселка в условиях низких температур поддерживают жизнеспособность пернатых, – рассказали чудесную история спасания в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области.

Добрые новости из Ковернино Нижегородской области. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

На такой поступок решились бы не многие, поэтому остаётся только поблагодарить всех причастных к спасению пернатых и пожелать дальнейших успехов.

Спасатели. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Напомним, что в середине ноября вся Нижегородская область с замиранием сердца следила за спасением лебеденка Артемки, обосновавшегося в Артемовских лугах. В отличие от всех остальных сородичей, кроха не мог улететь с озера из-за поврежденного крыла. На помощь ему поспешили сотрудники МЧС. В спасательной операции они задействовали две моторные лодки и даже промышленный квадрокоптер.

Пожарные ежедневно разрубают и убирают лёд с пожарного водоема. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!