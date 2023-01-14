Водитель Фольксвагена пострадал, врезавшись в стоящий автомобиль, в Шахунском районе

ДТП произошло утром 13 января. Фото: ГИБДД по Нижегородской области.

Серьёзная авария произошла накануне в Шахунском районе, где водитель иномарки врезался в стоящий автомобиль. Авария произошла у дома №15Б по улице Ленина в посёлке Сява утром 13 января

На улице было 06:50, когда в припаркованный отечественный пикап ВИС – 2347 влетел автомобиль Фольксваген. Кузов стоящего автомобиля не пострадал, зато смятым в щепки оказался его фургон. Также значительные повреждения получил и Фольксваген, морда машины фактически «исчезла».

- В результате ДТП водитель Фольксвагена получил телесные повреждения, - сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

Напомним, ранее мы писали, что чудовищной трагедией обернулся отдых в Таиланде для молодой пары из Нижнего Новгорода: 32-летние парень и девушка разбились на мотоцикле на острове Самуи прямо в новогоднюю ночь. Молодой человек погиб, а девушка находится в реанимации в местном госпитале.

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