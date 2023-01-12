«Пережила три операции на мозге и впала в кому»: 32-летняя нижегородка попала в реанимацию после ДТП в Таиланде в новогоднюю ночь

Анна любит путешествовать и ведет активный образ жизни. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Чудовищной трагедией обернулся отдых в Таиланде для молодой пары из Нижнего Новгорода: 32-летние парень и девушка разбились на мотоцикле на острове Самуи прямо в новогоднюю ночь. Молодой человек погиб, а девушка находится в реанимации в местном госпитале.

Анна Полевая и ее молодой человек Александр прилетели в Таиланд в конце ноября. Планировали здесь отдохнуть какое-то время, встретить Новый год. Однако именно в праздник с ними случилось несчастье. В новогоднюю ночь они на мотоцикле отправились на пляж Чавенг острова Самуи и попали в ДТП, врезавшись в автомобиль. Травмы Александра оказались несовместимыми с жизнью, а Аня в тяжелом состоянии была доставлена в местный госпиталь. Она получила серьезную черепно-мозговую травму, врачи поставили ей диагноз «травматическое субдуральное кровоизлияние» - жизнеугрожающее состояние, когда между оболочками головного мозга скапливается кровь.

Такие жизнерадостные фотографии Аня постила на своей странице за пять дней до трагедии. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Узнав о произошедшем, мама и сестра-близняшка Ани срочно вылетели в Таиланд, чтобы быть рядом с ней. Сейчас они дважды в день навещают Аню в госпитале. Пока она по-прежнему находится в реанимации, ей сделали три операции на мозге, после чего девушка несколько дней находилась в коме и на аппарате искусственного дыхания.

Сестра Ольга рассказывает, что 6 января Аня впервые пришла в сознание и открыла глаза.

- У Ани нет большой части черепа и много трубок для лекарств и датчиков, двигаться опасно, но она активно двигается и даже вчера пыталась встать - поэтому нужно привязывать руки и ноги. На правом колене тоже была операция, сейчас там трубка торчит для снижения давления, - рассказала ее сестра Ольга.

Сестра-близняшка Ани - Ольга - отправилась на остров, как только узнала о трагедии. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

По словам девушки, прогресс в состоянии сестры идет хорошими темпами: врачи уже разрешили пересаживать ее на каталку. Правда, дается это пока нелегко.

- В кресло пересаживались сложно - у Ани слабость и сломана нога, - объясняет она. - 20 минут сидеть в кресле-каталке у окна дались ей тяжело.

Еще одна большая проблема, с которой пришлось столкнуться Аниной семье, - финансовая нагрузка. Буквально за день или два до трагедии у ребят закончилась страховка, и все расходы легли на плечи родных. По словам Ольги, перелет до Пхукета им обошелся в более чем 300 тысяч рублей, а перед госпиталем образовался долг в 4 миллиона рублей.

В реанимации фотографировать запрещено, однако Ольга иногда делает снимки тайком. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Сумма будет расти по мере пребывания Ани в госпитале. Примерно 15 тысяч рублей в сутки только за содержание, плюс все расходы, - говорит Ольга.

Через несколько дней Анну переведут в палату, и, если всё будет хорошо, то спустя 2-3 недели ее можно будет транспортировать в Россию под присмотром врачей – на это тоже потребуется много денег.

До аварии Аня увлекалась йогой, танцами и творчеством. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Ольга написала нижегородскому губернатору Глебу Никитину и его супруге Екатерине, и они обещали оказать содействие в транспортировке Ани в Россию, а также помочь финансово – семье одобрили помощь в размере 1 млн рублей.

На родине девушку ждет дальнейшее лечение и реабилитация. Семья Ани ведет сбор средств, информация размещена на странице Ольги ВКонтакте.

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