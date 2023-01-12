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Происшествия12 января 2023 14:25

«Пережила три операции на мозге и впала в кому»: 32-летняя нижегородка попала в реанимацию после ДТП в Таиланде в новогоднюю ночь

Пара из Нижнего Новгорода разбилась в ДТП в Таиланде в новогоднюю ночь
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
Анна любит путешествовать и ведет активный образ жизни.

Анна любит путешествовать и ведет активный образ жизни.

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Чудовищной трагедией обернулся отдых в Таиланде для молодой пары из Нижнего Новгорода: 32-летние парень и девушка разбились на мотоцикле на острове Самуи прямо в новогоднюю ночь. Молодой человек погиб, а девушка находится в реанимации в местном госпитале.

Анна Полевая и ее молодой человек Александр прилетели в Таиланд в конце ноября. Планировали здесь отдохнуть какое-то время, встретить Новый год. Однако именно в праздник с ними случилось несчастье. В новогоднюю ночь они на мотоцикле отправились на пляж Чавенг острова Самуи и попали в ДТП, врезавшись в автомобиль. Травмы Александра оказались несовместимыми с жизнью, а Аня в тяжелом состоянии была доставлена в местный госпиталь. Она получила серьезную черепно-мозговую травму, врачи поставили ей диагноз «травматическое субдуральное кровоизлияние» - жизнеугрожающее состояние, когда между оболочками головного мозга скапливается кровь.

Такие жизнерадостные фотографии Аня постила на своей странице за пять дней до трагедии.

Такие жизнерадостные фотографии Аня постила на своей странице за пять дней до трагедии.

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Узнав о произошедшем, мама и сестра-близняшка Ани срочно вылетели в Таиланд, чтобы быть рядом с ней. Сейчас они дважды в день навещают Аню в госпитале. Пока она по-прежнему находится в реанимации, ей сделали три операции на мозге, после чего девушка несколько дней находилась в коме и на аппарате искусственного дыхания.

Сестра Ольга рассказывает, что 6 января Аня впервые пришла в сознание и открыла глаза.

- У Ани нет большой части черепа и много трубок для лекарств и датчиков, двигаться опасно, но она активно двигается и даже вчера пыталась встать - поэтому нужно привязывать руки и ноги. На правом колене тоже была операция, сейчас там трубка торчит для снижения давления, - рассказала ее сестра Ольга.

Сестра-близняшка Ани - Ольга - отправилась на остров, как только узнала о трагедии.

Сестра-близняшка Ани - Ольга - отправилась на остров, как только узнала о трагедии.

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

По словам девушки, прогресс в состоянии сестры идет хорошими темпами: врачи уже разрешили пересаживать ее на каталку. Правда, дается это пока нелегко.

- В кресло пересаживались сложно - у Ани слабость и сломана нога, - объясняет она. - 20 минут сидеть в кресле-каталке у окна дались ей тяжело.

Еще одна большая проблема, с которой пришлось столкнуться Аниной семье, - финансовая нагрузка. Буквально за день или два до трагедии у ребят закончилась страховка, и все расходы легли на плечи родных. По словам Ольги, перелет до Пхукета им обошелся в более чем 300 тысяч рублей, а перед госпиталем образовался долг в 4 миллиона рублей.

В реанимации фотографировать запрещено, однако Ольга иногда делает снимки тайком.

В реанимации фотографировать запрещено, однако Ольга иногда делает снимки тайком.

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Сумма будет расти по мере пребывания Ани в госпитале. Примерно 15 тысяч рублей в сутки только за содержание, плюс все расходы, - говорит Ольга.

Через несколько дней Анну переведут в палату, и, если всё будет хорошо, то спустя 2-3 недели ее можно будет транспортировать в Россию под присмотром врачей – на это тоже потребуется много денег.

До аварии Аня увлекалась йогой, танцами и творчеством.

До аварии Аня увлекалась йогой, танцами и творчеством.

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Ольга написала нижегородскому губернатору Глебу Никитину и его супруге Екатерине, и они обещали оказать содействие в транспортировке Ани в Россию, а также помочь финансово – семье одобрили помощь в размере 1 млн рублей.

На родине девушку ждет дальнейшее лечение и реабилитация. Семья Ани ведет сбор средств, информация размещена на странице Ольги ВКонтакте.

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