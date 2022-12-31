Горьковские елки XX века: как проходили первые благотворительные елки для детей в Нижнем Новгороде

Горьковская елка 1902 года. Фото предоставлено НГОУНБ.

Приближается новый 2023 год. Встретить его можно по-разному, ведь для нижегородцев организовано великое множество бесплатных развлечений. Скучно точно не будет, даже если в карманах пусто. Сложнее приходилось нижегородским семьям в дореволюционные времена, ведь многие привычные сегодня удобства им были недоступны. Жизнь бедняков на окраинах города и вовсе была тягостной. Как в такой атмосфере обрести новогоднее настроение и поверить в чудо? Наш земляк, великий русский писатель Максим Горький придумал, как организовать праздник для ребят из наиболее нуждающихся семей. Предлагаем погрузиться в атмосферу знаменитых Горьковских елок, которые проводились в начале прошлого века и стали поистине уникальной традицией.

Сначала был каток

По рассказу «Детство» Максима Горького многие знают, что в детстве писатель не был избалован дорогими подарками, а за мальчишечьи проказы порой крупно влетало. Возможно, именно поэтому Горький стремился помочь детям из бедных семей увидеть этот мир в более ярких красках, чем они привыкли. Какое-то время он просто периодически собирал их в поле и делился своими историями. Ребята внимательно слушали и на время забывали о тяготах своей жизни.

В 1899 году, уже будучи известным писателем, Горький задумал новое развлечение для ребятни и организовал на Волге бесплатный каток.

- Уже к 11 часам утра густая толпа ребятишек, одетых по большей части в «мамкины» и «тятькины» одежды из лохмотьев собрались около теплушки, устроенной на катке, и с нетерпением ожидала, что тут будет. Некоторые фантазеры предполагали, что им будут раздавать коньки в собственность, да еще при этом и гостинцев дадут.

Вот пришли члены секции и начали раздавать коньки. Мальчишки бросились к ним, как жаждущие к воде, окружили тесной толпой дам секции и, толкая их со всех сторон, поднимали руки кверху с криками: «Барыня! Мне! Мне! Барыня, меня запишите! Меня! - писал журнал «Костер» в 1937 году.

Секция гигиены и воспитания — это организация, которая содействовала Максиму Горькому в вопросах, касающихся помощи бедным детям. Осчастливить всех и сразу, конечно, не получилось. Коньков было мало, а детей много, поэтому многие ждали своей очереди покататься. Для присутствующих играл бесплатный оркестр военной музыки.

Алексей Максимович, конечно, понимал, что такими мерами ограничиваться не стоит, поэтому уже в следующем 1900 году было положено начало Горьковским елкам.

На елках Горького дети плакали

Первая такая елка состоялась 4 января 1900 года в здании Городской думы. Вход осуществлялся по приглашениям, которые раздавали детям из самых бедных семей на окраинах города. Всего на первую благотворительную елку собралось приблизительно пятьсот ребятишек — некоторые пробрались просто так, без приглашений. В зале возвышалась большая, пышная, богато украшенная новогодняя красавица. Она была увешена уже совсем не простенькими бумажными игрушками, как было принято раньше, но создавала настоящее ощущение праздника. Ярко светили разноцветные огни на елочке, а на столах стояли подарки — обувь, сладости, платья, ситец на рубахи и все то, что смогли собрать благотворители. Для кого-то пустяк — пожертвовать несколько рублей на подарки, но детишки лет 6-12 лет от роду были буквально ошеломлены. Получив свои презенты, они плакали от радости, жадно впивались в гостинцы или пытались спрятаться с новой парой валенок — вдруг кто отнимет. Присутствовавшие на празднике взрослые прекрасно понимали, что пришли не все бедные дети города, а лишь какая-то их доля. Сам Горький о первом таком празднике писал следующее:

- Много было хорошего на этом славном детском празднике, много такого, что умиляло душу, много трогательно-детского, по-детски чистого и наивного, по-детски смешного… Но все-таки больше грустного.

А заканчивалась его статья в «Нижегородском листке» вот такими словами:

- Но все это не то, что нужно. А нужно организовать правильную помощь, правильную и солидную. Городу положительно необходимо устроить участковые попечительства о бедных и выработать широкий план помощи беднякам и, главное — их несчастным полуголодным детям.

И сам писатель, и его помощники в этом деле прекрасно понимали важность таких вот мероприятий. Осознавали, что уже предпринятых мер недостаточно и для некоторых детей, не попавших на праздник, этот Новый год прошел совсем не так радостно. Традицию новогодних елок решили продолжить и укрепить.

Самая большая елка собрала 1,6 тысячи детей

В следующие годы елки проходили в помещении военного манежа Нижегородского кремля. Эта площадка оказалась более вместительной. Так, елку 1902 года посетили 1,2 тысячи детей, а в 1903 году присутствовало уже 1,6 тысячи ребятишек. В распространении приглашений появилась некоторая системность. Так, автор по фамилии Руссаковская в «Горьковской коммуне» поделилась опытом сотрудничества с Алексеем Максимовичем.

- На мою долю выпал район Ковалихи и Сенной площади, - пишет автор, - этот район был одним из самых бедных. Я видела частенько нужду и в своей семье, но все же не представляла себе такой жуткой нищеты, с которой мне пришлось столкнуться во время обследования. Все анкеты мы несли к Алексею Максимовичу, где отбирались самые нуждающиеся. Работа эта была не из легких, так как каждый из нас защищал своих кандидатов, а их были сотни.

В тот 1902 год, о котором идет речь в статье, средства на елку были собраны по большей части самим Горьким, хотя местные меценаты тоже внесли свой вклад. Так, например, купец Блинов пожертвовал 50 рублей, а Савва Морозов принес ситец.

Такие вот благотворительные мероприятия проводились до 1904 года, и на каждом Горький присутствовал лично. Именитый писатель был не единственным в своем устремлении помочь детям ощутить атмосферу праздника. Еще современники Горького в своих материалах упоминали елку у приюта «Миллионка» на улице Кожевенной. Также встречаются упоминания о елках в Доме трудолюбия (ныне Нижполиграф, прим.).

Традиция меценатства в нашем городе сильна, поэтому благотворительные новогодние мероприятия для детей проводятся и по сей день. Например, в конце декабря в рамках губернаторской елки детям из многодетных семей показали ледовую постановку Татьяны Навки «Аленький цветочек».