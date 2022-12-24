Фаер-шоу и невероятные трюки: Мюзикл «Аленький цветочек» с известными фигуристами отгремел в Нижнем Новгороде

Главные роли исполнили Алина Загитова и Дмитрий Соловьев. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Ледовое шоу Татьяны Навки «Аленький цветочек» стало настоящим подарком к Новому году для юных нижегородцев и их родителей. Постановка вошла в программу «Губернаторской елки», а показ проходил на ледовой арене дворца спорта «Нагорный» 22 и 23 декабря.

Принц. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Ледовое шоу Татьяны Навки. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Главную роль в постановке – Настеньку – исполнила первая и единственная в истории России фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании, Алина Загитова. Принца-чудовище сыграл олимпийский чемпион по фигурному катанию Дмитрий Соловьев. В красочном шоу также участвовали и другие именитые спортсмены.

Танец чудовища и Настеньки. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Показ проходил 22 и 23 декабря. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

– Дорогие ребята, те олимпийские чемпионы, чемпионы мира, чемпионы других соревнований, которые перед нами выступают, должны вас учить тому, что можно добиться всего, несмотря ни на что. Мы можем преодолеть все невзгоды и стать лучше в своем деле, реализовать свои мечты, – обратился к зрителям губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. – Они нам покажут русскую сказку «Аленький цветочек», которая учит преодолению и тому, что несмотря ни на что человек может всё и любовь может всё. Любовь может творить чудеса: чудовище превратить в прекрасного принца и каждого из нас превратить в самого счастливого, самого успешного человека на этой земле.

Чудовище. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

На льду было горячо. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Ледовое шоу «Аленький цветочек» было представлено в совершенно новой интерпретации: здесь и эффектные костюмы, грандиозные передвижные декорации, фаер-шоу, безупречно выполненные трюки и зажигательные танцы. А самое главное, что зрителей с самых первых секунд закружило в калейдоскопе событий.

Голоса героям подарили известные российские артисты. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Постановка вошла в программу «Губернаторской елки». Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Нижегородцы побывали и на грандиозном балу во дворце, посетили дом Настеньки, понаблюдали за гулянием Филиппа в кабаке, а также отправились в путешествие по странам вместе с купцом – отцом Настеньки. По мере повествования накал страстей нарастал, а уже к финалу детишки заливались слезами, боясь за судьбу героев. К счастью, шоу заканчивается хорошо и все вокруг счастливы.

Эффектные трюки. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Мюзикл нижегородцам понравился. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Не стоит также забывать, что шоу – это мюзикл, в котором свои голоса героям подарили известные российские артисты. Григорий Лепс озвучил чудовище, Александр Панайотов – принца, Ани Лорак – Настеньку, Николай Басков был голосом купца (отец Настеньки), а Филипп Киркоров озвучил назойливого ухажера Филиппа.

Филипп напал на чудовище. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

По мере повествования накал страстей нарастал. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Любовь победила. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

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