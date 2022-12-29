Иномарка протаранила две «Лады» на кстовской трассе: один человек погиб, пятеро пострадали

Удар пришелся в левый борт вазовской легковушки. Фото: ОПБДД УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области

Один человек погиб и пятеро пострадали в столкновении трех легковушек на трассе М-7 в Кстовском районе минувшим вечером. Авария произошла около 18.25 на 445 километре, сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

Виновником аварии, по предварительной информации, стал 33-летний водитель «Шкоды Октавиа». Он вылетел на встречную полосу, где столкнулся с встречными «пятнашкой» и «Ладой» четырнадцатой модели. За рулем ВАЗовских легковушек находились мужчины 37 и 38 лет.

Авария произошла на заснеженной дороге. Фото: ОПБДД УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области

Судя по видеозаписи, опубликованной госавтоинспекцией, удар пришелся в левый борт «пятнашки», отчего машина превратилась в груду металла.

- В результате ДТП погиб 38-летний пассажир автомобиля «ВАЗ-2115», а его водитель и 30-летняя пассажирка получили телесные повреждения. Также в дорожно-транспортном происшествии пострадала 62-летняя женщина-пассажир «Шкоды», - сообщили в ведомстве.

Пострадавший водитель доставлен в больницу с сочетанной травмой, а его пассажирка – с переломом костей таза.

Машина превратилась в груду металла. Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

По уточненной информации ГИБДД, в аварии также пострадали 18-летний парень и 36-летняя женщина. Они получили ушиб головы и колена соответственно и были отпущены после осмотра врачей.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области, по факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств".

В последние дни в Нижегородской области напряженная дорожная обстановка: оттепель сменилась сильными снегопадами, и на трассе стало случаться много жестких аварий. Так, в тот же день серьезное ДТП произошло на трассе в Дивеевском районе: там столкнулись легковушка, фура и ГАЗель, погибли два человека.