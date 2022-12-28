Два человека погибли при столкновении легковушки, фуры и ГАЗели в Дивеевском районе 28 декабря

Авария произошла днем 28 декабря. Фото: "ЧП 52 Нижний Новгород".

Страшная авария произошла в Дивеевском районе Нижегородской области днем 28 декабря. Около трех часов дня на автодороге Дивеево-Арзамас при повороте на Первомайск столкнулись сразу три транспортных средства — два грузовых автомобиля и одна легковушка. Вскоре стало известно что в этом ДТП пострадали люди. Оперативной информацией о состоянии пострадавших поделился глава регионального Минздрава Давид Мелик-Гусейнов.

- В результате ДТП пострадали четыре человека, детей среди пострадавших нет. Двое пострадавших погибли на месте. Двое пострадавших эвакуируются в центральную городскую больницу города Арзамаса, состояние пострадавших уточняется. На месте ДТП работают две бригады скорой медицинской помощи Дивеевской ЦРБ, - написал министр в своем Телеграм-канале.

В результате аварии два человека погибли. Фото: "ЧП 52 Нижний Новгород".

Судя по опубликованным в соцсетях кадрам, столкновение было мощным — КамАЗ от удара опрокинулся, ГАЗель сильно помята, а у легковушки вся передняя часть превратилась в груду металла. Множественные обломки автомобилей разлетелись на десятки метров, и в этой кашице уже сложно понять, что откуда отвалилось.

От удара фура опрокинулась. Фото: "ЧП 52 Нижний Новгород".

Как сообщили «КП-Нижний Новгород» в пресс-службе регионального ГИБДД, смертельная авария произошла, предположительно, по вине водителя фуры.

- Водитель автомобиля КамАЗ, двигаясь со спуска, совершил выезд на полосу встречного движения, в результате чего совершил столкновение с автомобилями ГАЗ и "Рено Логан". Пострадали водитель КамАЗа и ГАЗа. Водитель "Логана" и пассажир ГАЗ погибли на месте - уточнили в ведомстве.