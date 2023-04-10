Пасхальный хоровой собор состоится 21 апреля в Нижнем Новгороде. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

XVI Пасхальный хоровой собор пройдет в Нижнем Новгороде 21 апреля 2023 года. На мероприятии будет присутствовать митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий. Пасхальный собор пройдет в кафедральном соборе в честь святого благоверного князя Александра Невского. Об этом сообщается на официальном сайте Нижегородской митрополии.

Организаторами мероприятия выступают региональное министерство культуры, департамент культуры нижегородской мэрии и отдел культуры Нижегородской епархии.

В Пасхальном хоровом соборе примут участие коллективы из разных городов, в том числе из Нижнего Новгорода и области, Оренбурга, Липецка и других.

Режиссером будет главный дирижер хорового собора – лауреат всероссийских и международных конкурсов, лауреат премии Нижнего Новгорода, художественный руководитель и главный дирижер Муниципального камерного хора «Нижний Новгород» Иван Стольников