Пешеход и водитель легковушки пострадали в ДТП под Нижним Новгородом 8 апреля

Водитель Hyundai Accent не выдержал безопасную дистанцию Фото: ОПБДД УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области

Пешеход и водитель легковушки пострадали в аварии, случившейся поздним вечером 8 апреля на трассе под Нижним Новгородом. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

Авария с участием двух иномарок произошла на 431 километре автодороги Ряжск – Касимов – Муром – Нижний Новгород.

– Водитель Hyundai Accent не выдержал безопасную дистанцию до впереди движущегося Hyundai ix35, в результате совершил столкновение, – отмечают в ведомстве.

От удара Hyundai ix35 наехал на пешехода, который в момент аварии переходил дорогу по нерегулируемой «зебре».

В аварии пострадали пешеход и водитель автомобиля марки Hyundai Accent. Кроме того, у авто Hyundai Accent почти наполовину смяты бампер и капот.

Напомним, легковушка перевернулась в результате столкновения с иномаркой под Нижним Новгородом 8 апреля. В ДТП пострадали взрослый и подросток.

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