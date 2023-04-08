Взрослый и подросток пострадали: Автомобиль перевернулся в результате ДТП под Нижним Новгородом

Водитель Renault SR не уступил дорогу автомобилю Hyundai Creta ФОТО: Елена Шептунова

Легковушка перевернулась в результате столкновения с иномаркой под Нижним Новгородом 8 апреля. В ДТП пострадали взрослый и подросток. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

По данным ведомства, ДТП произошло около 11 часов утра на 42 километре автодороги Нижний Новгород – Шахунья – Киров. Водитель Renault SR выезжал с обочины на главную дорогу по направлению к Нижнему Новгороду. Он не уступил дорогу движущемуся также со стороны Кирова автомобилю Hyundai Creta. В результате автомобили столкнулись, и из-за этого Hyundai Creta перевернулась.

В аварии пострадали водитель и пассажир Hyundai Creta – 14-летний подросток.

На данный момент сотрудники полиции продолжают уточнять обстоятельства случившегося.

Ранее мы сообщали об аварии, произошедшей в Дальнеконстантиновском районе на 67 километре автодороги «Нижний Новгород – Саратов» 2 апреля. Тогда в ДТП с тремя легковушками пострадал 8-летний ребенок.

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