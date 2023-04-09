Перекрыли трамвайные пути: Легковушка врезалась в такси в Нижнем Новгороде

«Фольксваген» врезался в такси марки «Лада Гранта» Фото: ОПБДД УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области

ДТП с участием легковушки и такси привело к перекрытию трамвайных путей в Нижнем Новгороде 8 апреля. В аварии пострадал один человек. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

– 8 апреля 2023 года на улице Октябрьской революции,62, произошло ДТП с участием двух автомобилей: «Лада Гранта» и «Фольксваген», – отмечают в ведомстве.

«Фольксваген» выезжал на главную дорогу с прилегающей территории и врезался в такси марки «Лада Гранта», которое в тот момент двигалось по основной дороге. Авария произошла поблизости с трамвайными путями. В результате столкновения «Фольксваген» перекрыл движение электротранспорта по обоим направлениям.

В ДТП пострадал 36-летний мужчина, водитель «Лады Гранта». Он был госпитализирован в Городскую клиническую больницу №13.

Ранее мы сообщали о том, что трамваи на улице Ошарской в Нижнем Новгороде встали из-за ДТП с участием двух автомобилей утром 3 апреля.

Еще больше оперативных новостей смотрите в наших группах и подписывайтесь!

- вконтакте

- одноклассники

- телеграм-канал

- Канал в яндекс-дзен