Нижний Новгород
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в Нижнем НовгородеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в Нижнем НовгородеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Нижний Новгород
+12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия3 апреля 2023 8:05

Трамваи в центре Нижнего Новгорода встали из-за ДТП на Ошарской

Там столкнулись две машины
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
Трамваи в центре Нижнего Новгорода встали из-за ДТП на Ошарской.

Трамваи в центре Нижнего Новгорода встали из-за ДТП на Ошарской.

Фото: СОЦСЕТИ

Трамваи на улице Ошарской в Нижнем Новгороде встали из-за ДТП утром 3 апреля. Об этом сообщает ГП «Нижегородэлектротранс».

- Столкнулись два автомобиля, тем самым перекрыв движение трамваев в обе стороны, - пояснили на предприятии.

На коротком видео, опубликованном в группе предприятия в соцсети, видно, что авария случилась на светофоре перед пешеходным переходом. В результате белая «Киа Рио» перегородила половину дороги, а трамваи не могут продолжать движение.

Обстоятельства аварии выясняются.