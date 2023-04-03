Трамваи в центре Нижнего Новгорода встали из-за ДТП на Ошарской. Фото: СОЦСЕТИ

Трамваи на улице Ошарской в Нижнем Новгороде встали из-за ДТП утром 3 апреля. Об этом сообщает ГП «Нижегородэлектротранс».

- Столкнулись два автомобиля, тем самым перекрыв движение трамваев в обе стороны, - пояснили на предприятии.

На коротком видео, опубликованном в группе предприятия в соцсети, видно, что авария случилась на светофоре перед пешеходным переходом. В результате белая «Киа Рио» перегородила половину дороги, а трамваи не могут продолжать движение.

Обстоятельства аварии выясняются.