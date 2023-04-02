Авария произошла на 67 километре автодороги «Нижний Новгород – Саратов» Фото: ОПБДД УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области

8-летний ребенок пострадал в ДТП с тремя легковушками под Нижним Новгородом 2 апреля. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

Авария произошла в Дальнеконстантиновском районе на 67 километре автодороги «Нижний Новгород – Саратов» в 15.40. По предварительным данным ведомства, «Лада Приора» не выдержала безопасную дистанцию и столкнулась с автомобилем «Хендай Гетц». Тот, в свою очередь, по инерции врезался в «Опель».

В ДТП пострадал пассажир «Лады Приоры» – 8-летний ребенок. Он находился на переднем пассажирском сидении в детском кресле.

В ДТП пострадал пассажир «Лады Приоры» – 8-летний ребенок Фото: ОПБДД УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области

Ранее мы сообщали, что в Нижнем Новгороде вечером 1 апреля на улице Голубева в Ленинском районе произошла авария, в которой пострадали три человека, в том числе ребенок. Примерно в 19:40 на дороге около дома №3 автомобиль «Чери» сбил группу пешеходов.

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