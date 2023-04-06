Побежала за котенком и чуть не погибла: Шестилетняя девочка провалилась в выгребную яму около дома в Нижегородской области

В этой яме чуть не погиб ребенок. Фото предоставила Оксана К.

Коммунальная проблема чуть не привела к гибели ребенка в Нижегородской области. Утром 4 апреля в поселке Парижской Коммуны 6-летняя девочка провалилась в выгребную яму, находясь у собственного дома. К счастью для пострадавшей, в этот момент мимо проходила соседка, которая не позволила случиться трагедии.

- Я пошла гулять с собакой, услышала детский крик «Помогите!», побежала на голос, и увидела, что девочка провалилась в выгребную яму, - рассказывает нижегородка Оксана, - сама я не смогла бы ее достать, потому что до нее с земли было 1,5-2 метра, я бегом побежала за мужем, мы живём в этом же доме, он выскочил и нырнул в эту яму. Выскочила мать девочки, муж подавал ее из ямы, а мы доставали сверху. Дна муж не достал, неизвестно какая там глубина.

Своим спасителям девочка рассказала, что побежала за маленьким котенком и не заметила опасности на своем пути.

Дело в том, что выгребная яма у дома №9 по улице Терентьева была закрыта гнилыми досками и уже давно нуждалась в ремонте. В результате девочка чудом не утонула, не отравилась зловониями и не получила тяжелых травм.

- Ребенок получил ушибы, медики транспортировали девочку в Борскую ЦРБ, где ее осмотрели. Далее ребенка перенаправили в Нижегородскую областную детскую клиническую больницу для наблюдения, в медучреждении были проведены все необходимые диагностические процедуры для уточнения диагноза. В тот же день ребенка отпустили домой для амбулаторного наблюдения, - уточнили «Комсомолке» в региональном Минздраве.

По словам Оксаны, на эту выгребную яму жильцы жалуются уже давно. Обращения по этому поводу поступали в обслуживающую компанию ООО «Меридиан» и в администрацию городского округа города Бор еще в 2019 году (фото писем имеются в распоряжении редакции). Жильцы требовали решить вопрос с ямой и произвести подключение к центральной канализации.

Жильцы ранее обращались в обслуживающую компанию по поводу этой ямы.

- Капремонт должны были закончить в 2022 году, но его не начинали. И теперь нам по капремонту сделают только крышу, а должны ещё большой перечень работ выполнить, в том числе, ремонт водоотведения, - возмущается нижегородка.

В ГЖИ на претензии девушки ответили, что обращений конкретно в их организацию по данному вопросу не поступало. Кроме того, дом не является аварийным и находится в непосредственном управлении.

- Если жители напишут заявление в Госжилинспекцию, будет проведена проверка. В случае выявления нарушений по содержанию общедомового имущества многоквартирного дома ООО «Меридиан» может быть привлечено к ответственности по административной статье нарушение правил содержания и ремонта жилых домов». По ней предусмотрен штраф до 50 тысяч рублей, - добавили в ГЖИ.

Кстати, уже на основании полученной информации, Госжилинспекция объявила «Меридиану» предостережение. Злополучная яма заколочена свежими досками и огорожена сигнальной лентой.

После этого случая яму закрыли свежими досками и огородили сигнальной лентой. Фото предоставила Оксана К.

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