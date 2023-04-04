Настоящее чудо: Прохожий спас детей, провалившихся под лед в Нижнем Новгороде

Два мальчика провалились под лед на реке Левинке Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Простой прохожий из Нижнего Новгорода совершил героический поступок. Сегодня, 4 апреля, он спас двоих детей, провалившихся под лед на реке Левинке. Об этом в своем телеграм-канале сообщает мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

Два мальчика, 7 и 12 лет, вышли на реку, где уже почти растаял лед. Неожиданно в воде оказался младший ребенок, за ним провалился и старший. Последний смог самостоятельно выбраться из воды, а у младшего мальчика это не получалось.

В это время мимо реки шел мужчина, который среагировал на происшествие. Он помог ребятам выбраться на безопасное место. После этого мальчики были доставлены в больницу. Предположительно, они получили переохлаждение.

– Спасибо большое неравнодушному и отважному человеку, который рискнул свой жизнью и спас ребят. Он действительно предотвратил настоящую трагедию, – пишет Юрий Шалабаев.

Также мэр Нижнего Новгорода добавляет, что лед на водоемах сейчас крайне опасен. Даже если он кажется прочным, выходить на него не стоит.

Этот случай, когда дети, выходя на лед, проваливаются в воду, не единственный. Ранее мы сообщали, как две юные спортсменки вышли с территории тренировочной базы и отправились на лед. Он был хрупкий, кругом проталины, девочки провалились под него моментально. К счастью, отдыхавшие поблизости люди спасли девочек, одели в свою одежду и доставили на их турбазу к тренерам.

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