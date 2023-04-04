За жизнь боролись три недели: Лисенок, которого могильщики напоили водкой, умер в Нижегородской области

Рыжий Вук ФОТО: Елена Иванова

История с лисенком, в которого нижегородские могильщики залили половину бутылки водки, на дня получила трагическое продолжение. Спустя три недели, проведенные в ветеринарной клинике, животному резко стало хуже. Несмотря на помощь медиков, спасти его не удалось.

Напомним, пьяный мужчина прогуливался с лисенком за пазухой по селу Большое Пикино в городе Бор. 7 марта ветеринары забрали у него животное, которое находилось в состоянии агонии.

– Его маленькое тельце содрогалось от судорог, глаза ввались, координация тела была нарушена. При попытке встать на ноги малыш сразу же падал. В клетке он свернулся калачиком и уснул, – рассказывает ветеринарного управления по городу Бор Нижегородской области Елена Иванова.

Животное было настолько слабым, что ветеринары не знали, сможет ли лисенок дожить до утра. Однако он дожил, а еще спустя два дня стал понемногу ходить и даже опираться на больную лапу. Стало казаться, что малыш понемногу идет на поправку. Однако чуда не произошло – у лисенка была сильная интоксикация. В результате, спустя несколько недель борьбы малыш умер.

– Он прожил у нас ровно три недели. Брали анализ на бешенство. Он был отрицательный, – рассказала Елена Иванова.

КСТАТИ

Ветеринары предупреждают, что при обнаружении дикого животного его нельзя брать на руки. И «спасать» его своими личными способами лечения также не стоит. Лучше о находке сообщить в государственную ветеринарную клинику, специалисты которой подскажут, как действовать.

Еще больше оперативных новостей смотрите в наших группах и подписывайтесь!

- вконтакте

- одноклассники

- телеграм-канал

- Канал в яндекс-дзен