Напоили водкой и таскали по всему поселку: Пьяные могильщики едва не убили лисенка, пытаясь его спасти в Нижегородской области

Животное в тяжелом состоянии доставили в ветеринарное управление ФОТО: Елена Иванова

Нетрезвый мужчина с лисой за пазухой прогуливался в поселке Большое Пикино города Бор. Животное выглядело не здоровым и слабым. А мужчина лишь твердил, что спас лису. Сообщение об инциденте поступило в ГБУНО «Госветуправление ГО города Бор» 7 марта в 18.00. Об этом на странице госорганизации ВКонтакте сообщает начальник ветеринарного управления по городу Бор Нижегородской области Елена Иванова.

Получив сообщение, ветеринары незамедлительно выехали на место. Они понимали, что животное может быть бешеным.

Ветеринары забирают лису

Найти мужчину с лисой за пазухой труда не составило. Он ходил по площади поселка и охотно общался с гражданами. Оказалось, что мужчина и его товарищ спасли травмированную лису, когда работали на кладбище.

Животное в тяжелом состоянии, напоминающем агонию, доставили в ветеринарное управление. Там лисенка разместили в клетке, поставили миски с едой и водой.

– Его маленькое тельце содрогалось от судорог, глаза ввались, координация тела была нарушена. При попытке встать на ноги малыш сразу же падал. В клетке он свернулся калачиком и уснул, – рассказывает начальник управления.

Животное было настолько слабым, что ветеринары не знали, сможет ли лисенок дожить до утра.

Состояние животного на следующий день

Наутро он был жив, но состояние оставалось тяжелым. Лисенка трясло, он не мог ровно стоять, а правую переднюю лапу поджимал под себя.

Лисенка трясло, он не мог ровно стоять ФОТО: Елена Иванова

Ветеринары не могли провести лечение лапы. Это было опасно, так как бешенство животного все еще не было исключено.

В тот же день ветеринары связались со «спасателем» животного. Стало известно, что людей лисенок не кусал, агрессии не проявлял. Желая помочь животному, мужчина и его друг влили в него полбутылки водки.

Стало понятно, что состояние лисенка связано с похмельем и интоксикацией.

Лисенок начал ходить

Через два дня животное начало ходить и даже наступать на травмированную лапу. Ветеринарам удалось его обследовать и установить пол. Самца лисицы назвали Рыжий Вук.

Но его состояние оставляло желать лучшего.

– Лисенок никак не придёт в себя. Исследование на бешенство планируем провести на следующей неделе. Если всё будет хорошо. Мы пока не знаем, выживет ли он вообще, – рассказала «Комсомолке» Елена Иванова.

Будущее лиса

Лисенка планировали отдать в зоопарк или заповедник. Выпускать животное в природу, к сожалению, невозможно. За время карантина лисенок может привыкнуть к людям и, перестав испытывать страх, выходить к ним.

По данным на 12 марта, маленький лис продолжает бороться за жизнь.

Маленький лис продолжает бороться за жизнь ФОТО: Елена Иванова

– И, конечно, пока речь ни о каком поиске ему нового места проживания (зоопарка, заповедника) не идёт. И до окончания карантина никаких действий в этом направлении мы даже вести не будем. Не раньше, чем через месяц будем думать и искать варианты. Если у него всё будет хорошо. Его «спасатели» на самом деле довели его до критичного состояния своим «лечением», – добавила Елена Иванова.

Ветеринары напоминают гражданам, что при обнаружении лисы нельзя брать животное на руки. Необходимо помнить, что лисица может оказаться бешеной, даже если внешних признаков заболевания нет.

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