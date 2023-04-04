Сезон самокатов начался в Нижнем Новгороде: за один день произошло два ДТП. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

В Нижнем Новгороде сошел снег, высохли лужи, и на улицах стали массово появляться самокатчики и велосипедисты. Увы, вместе с этим открылся и сезон ДТП с их участием. Только за один вчерашний день в областном центре произошло сразу две аварии с самокатами.

Около 15 часов дня машина сбила девушку на самокате на улице Большой Покровской. 23-летняя нижегородка не спешилась на пешеходном переходе и попала под колеса машины, водитель которой не успел затормозить. Пострадавшая была доставлена в больницу им. Семашко.

Еще один случай произошел утром в Московском районе около Нижегородского завода 70-летия Победы. Там автомобиль Nissan X-Trail сбил самокатчика, который переезжал дорогу на красный свет. Водитель самоката доставлен в больницу №13.

Напоминаем, что по правилам дорожного движения, чтобы пересечь проезжую часть с самокатом, необходимо слезть с него и пройти этот участок пути пешком. Водителям в свою очередь нужно быть максимально бдительными.

Несмотря на то, что теплый сезон только начинается, в Нижнем Новгороде произошло уже достаточно большое количество инцидентов с самокатами. Так, на днях 35-летний мужчина погиб в своей квартира из-за загоревшегося электросамоката, который был оставлен на подзарядке на ночь.