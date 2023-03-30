В Нижнем Новгороде мужчина погиб из-за загоревшегося электросамоката. Фото: Яна АСТАХОВА

В Нижнем Новгороде молодой мужчина погиб из-за загоревшегося самоката. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Нижегородской области.

Трагедия произошла ночью 26 марта в квартире одного из домов на улице Надежды Сусловой. 35-летний мужчина поставил электросамокат на подзарядку, а сам лег спать. Через некоторое время оставленное без присмотра средство передвижения загорелось. Мужчина получил серьезные ожоги и был доставлен в ожоговый центр Приволжского исследовательского медицинского университета. К сожалению, несмотря на оказанную помощь, он скончался.

- По факту смерти мужчины организована доследственная проверка. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, - сообщили в региональном СУ СК России.

Стоит отметить, что подобные случаи – не редкость. Так, в прошлом году в России сгорели по меньшей мере 10 электросамокатов – один человек погиб, шестеро получили травмы. Так, около года назад в Москве при похожих обстоятельствах погиб 27-летний мужчина. По словам соседей, перед возгоранием было слышно несколько хлопков в тамбуре, где стоял на подзарядке электросамокат.

Основной причиной возгорания самокатов становится ненадлежащая эксплуатация литийионных аккумуляторных батарей, входящих в комплект устройства, в том числе речь идет и об их механическом повреждении.