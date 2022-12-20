Три новогодних трамвая вышли на улицы Нижнего Новгорода. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Три новогодних трамвая вышли на маршруты в Нижнем Новгороде. Они будут дарить праздничное настроение пассажирам на маршрутах №3, №2 и №8, сообщили в «Нижегородэлектротрансе».

Снаружи составы сплошь украсили голубыми огоньками, а внутри – мишурой, снежинками, флажками и прочей новогодней атрибутикой. Водители таких трамваев тоже необычные – Деды Морозы и Снегурочки.

Вместо водителей - Деды Морозы и Снегурочки. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Эти три трамвая станут самыми нарядными, но пассажиры других маршрутов также не останутся без праздника. По словам генерального директора «Нижегородэлектротранса» Андрея Шекунова, на предприятии в преддверии Нового года проходит ежегодный конкурс по украшению подвижного состава.

- Работники наряжают трамваи и троллейбусы сами, а за лучшее новогоднее оформление вручается премия, - рассказал Андрей Шекунов.

Украшенные по-новогоднему трамваи будут курсировать по улицам Нижнего Новгорода до конца января.

Ранее мы писали о том, что вагоны нижегородского метро также украсили к Новому году. Там появились снежинки и шары, нарисованные через трафарет, а также новогодние картинки и гирлянды.