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Общество20 декабря 2022 11:38

Три новогодних трамвая вышли на улицы Нижнего Новгорода

Они будут поднимать настроение нижегородцам до середины января
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
Три новогодних трамвая вышли на улицы Нижнего Новгорода.

Три новогодних трамвая вышли на улицы Нижнего Новгорода.

Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Три новогодних трамвая вышли на маршруты в Нижнем Новгороде. Они будут дарить праздничное настроение пассажирам на маршрутах №3, №2 и №8, сообщили в «Нижегородэлектротрансе».

Снаружи составы сплошь украсили голубыми огоньками, а внутри – мишурой, снежинками, флажками и прочей новогодней атрибутикой. Водители таких трамваев тоже необычные – Деды Морозы и Снегурочки.

Вместо водителей - Деды Морозы и Снегурочки.

Вместо водителей - Деды Морозы и Снегурочки.

Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Эти три трамвая станут самыми нарядными, но пассажиры других маршрутов также не останутся без праздника. По словам генерального директора «Нижегородэлектротранса» Андрея Шекунова, на предприятии в преддверии Нового года проходит ежегодный конкурс по украшению подвижного состава.

- Работники наряжают трамваи и троллейбусы сами, а за лучшее новогоднее оформление вручается премия, - рассказал Андрей Шекунов.

Украшенные по-новогоднему трамваи будут курсировать по улицам Нижнего Новгорода до конца января.

Ранее мы писали о том, что вагоны нижегородского метро также украсили к Новому году. Там появились снежинки и шары, нарисованные через трафарет, а также новогодние картинки и гирлянды.

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