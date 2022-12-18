Вагоны нижегородского метро начали украшать к Новому году Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Вагоны нижегородского метрополитена традиционно начали украшать к Новому году. Подвижной состав с атмосферой праздника будет курсировать с 19 декабря 2022 года по 13 января 2023 года. Первые «новогодние» вагоны появятся на Автозаводской и Сормовской линиях. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода со ссылкой на МП «Нижегородское метро».

К Новому году вагоны метро в Нижнем Новгороде украшают уже третий год подряд.

По словам старшего электромеханика Светланы Филипповой, из года в год инициативная группа творчески подходит к украшению подвижного состава. Например, в этот раз на стенах появятся снежинки и шары, нарисованные через трафарет.

Заместитель начальника по ремонту Ильдар Булгаков подчеркнул, что при украшении вагонов не забывают о соблюдении технических особенностей. Поэтому гирлянда на потолке не помешает работе вентиляции, а мишура на фартуках не станет преградой для доступа к оборудованию.

– Мы проделали большую работу, вложили частичку души, поэтому надеемся, что пассажиры это оценят и будут бережно относится к оформлению, чтобы как можно больше людей смогли порадоваться и зарядиться атмосферой праздника, – отметил начальник службы подвижного состава МП «Нижегородское метро» Михаил Глебов.