Давид Мелик-Гусейнов предупредил нижегородцев об опасности заболевания корью Фото: Алексей БУЛАТОВ

Заместитель губернатора, министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов предупредил нижегородцев об опасности заболевания корью. По его словам, в одном из регионов выявлено уже более 80 случаев. Давид Мелик-Гусейнов сообщает об этом в своем телеграм-канале.

В Нижегородской области пока нет ни одного заболевшего, но, по словам министра, нижегороцам есть о чем беспокоиться. Но в ближайшее время выйдет постановление Главного санитарного врача России, в котором будут прописаны меры против кори. Самой эффективной, конечно же, остается вакцинация.

– Будем требовать от всех иностранных граждан, приезжающих на работу в нашу область, обязательную вакцинацию от кори. До конца года как минимум будет действовать такой режим, – пишет Давид Мелик-Гусейнов.

Кроме того, у медиков обновят знания. Теперь при жалобах на температуру и сыпь под вопросом будет ставиться диагноз «корь».

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