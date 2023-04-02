«Я теперь многодетная мать»: 42-летняя Наталья Бочкарева родила третьего ребенка

Наталья Бочкарева и ее акушер-гинеколог ФОТО: телеграм-канал Натальи Бочкаревой

Долгожданное чудо произошло в семье нижегородской актрисы Натальи Бочкаревой. В свои 42 года она родила третьего ребенка. Счастливой новостью женщина поделилась в своем телеграм-канале.

– Я теперь многодетная мать, безумно этому рада и счастлива. И это не первоапрельская шутка, – пишет Наталья Бочкарева.

Актриса из Нижнего Новгорода отмечает, что к рождению третьего ребенка она шла достаточно долго. А побороть сомнения о родах после 40 женщине помогла акушер-гинеколог московской клиники. Врач вселила уверенность и надежду.

Наталья Бочкарева работала все 9 месяцев беременности, поэтому ей особенно была важна поддержка медиков в любое время суток. Порой из-за графика актриса не могла приехать на консультацию в дневное время. Тогда доктор принимала Наталью ночью.

– Хочу сказать слова благодарности всему персоналу Клинического Госпиталя. Все вместе со мной переживали, всячески старались окружить меня теплом и заботой, – отмечает актриса.

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