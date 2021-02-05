«Жги, женщина-огонь!»: Наталья Бочкарева исполнила откровенный танец для своих подписчиков

Наталья Бочкарева станцевала откровенный танец для своих подписчиков. Фото: Евгения ГУСЕВА

Звезда сериала «Счастливы вместе» Наталья Бочкарева поразила своих подписчиков откровенным танцем. В выступлении актрисы было все – страсть, огонь и неподражаемая грация.

- Backstage со съе мки, больше будет в сторис, - предупредила подписчиков Наталья Бочкарева. - Нравится ли вам наблюдать, что за кадром?)

И действительно, совсем скоро в сторис она дала жару – сверкнула глубоким декольте и показала роскошные стройные ножки. Фотосессия точно удалась на славу! Что не преминули отметить поклонники звезды.

- Люблю эту женщину, - отметила sesrenata. - Женщина-огонь!

- Ах, какая женщина, какааая женщина, - согласилась alexandrasooo7.

- Вы, конечно, роскошная женщина, восхищаюсь, - призналась tatsiana_neuskaya

- Жги! – призвали актрису поклонники.

Стоит отметить, что в последнее время актриса вообще стала на редкость активна. Ранее она похвалилась новой наградой – ей вручили премия Bestpeopleawards. Поклонники актрисы пришли в восторг и назвали эту награду по-настоящему заслуженной.