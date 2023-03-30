Затоплены 13 мостов и 160 садовых участков: Последствия паводка в Нижегородской области 30 марта 2023

Из-за паводка в Нижегородской области затопило 13 мостов и 160 садовых участков. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

В Нижегородской области продолжают бороться с последствиями паводка. Сильнее всего стихия ударила по низководным мостам и садовым товариществам. Больше всего последствия весеннего половодья заметны на юге Нижегородской области, где снег тает особенно активно. Рассказываем, каковы последствия паводка в Нижегородской области 30 марта 2023.

Затопленные участки

- По данным на 29 марта, паводковая ситуация в регионе развивается согласно прогнозам, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области. – На данный момент на территории области не зарегистрировано чрезвычайных ситуаций, связанных с паводком. Сейчас в регионе затоплены 13 низководных мостов, два участка автомобильных дорог, 56 придомовых территорий в двух муниципальных округах. Также в Сарове были затоплены около 160 садовых участков. Все эти подтопления находятся на контроле Центра управления кризисных ситуациях.

Как сообщили спасатели, все эти территории входят в перечень ежегодно попадающих в зону возможного затопления. При этом жилые дома в зону затопления не попадают. Поэтому эвакуация жителей не требуется.

Ситуация на ГЭС

Одновременно с этим началось весеннее половодье и в бассейне Горьковского водохранилища. Сейчас специалистами предпринимаются все необходимые меры для обеспечения безопасной работы электростанции.

- Осадки в виде дождя и устойчивые плюсовые среднесуточные температуры привели к активному снеготаянию и росту боковой приточности в водохранилище. На 29 марта 2023 года боковая приточность на участке от Рыбинска до Заволжья составляет 1960 м3/с, - рассказали в пресс-службе Нижегородской ГЭС. - В 12:00 29 марта уровень Горьковского водохранилища находился на отметке 82,69 м, нижнего бьефа – 68,9 м.

В связи с этим на Нижегородской ГЭС решено изменить режим работы. Он будет действовать всю первую декаду апреля.

- В связи с интенсивным развитием половодных процессов в бассейнах водохранилищ Верхней Волги, в целях снижения интенсивного наполнения водохранилищ, на период с 29 марта по 10 апреля установлен режим работы Нижегородского гидроузла со средними за период сбросными расходами 3000-4000 м3/с, - рассказали в пресс-службе Нижегородской ГЭС.

БДИ!

Как обезопасить себя при угрозе подтопления?

- Ознакомьтесь с информацией о домах, которые находятся в зоне возможного подтопления, об уровне рек в различных местностях;

- ваш телефон должен быть заряжен и доступен для связи;

- предупредите соседей, расскажите им о том, находятся ли их дома в зоне риска, как действовать в случае подтопления;

- заранее отключите электричество и газ, уберите документы и ценные вещи, перегоните скот на возвышенность.

- При возникновении опасности звоните по номерам 101 и 112