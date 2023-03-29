Светофоры начнут озвучивать названия улиц в Нижнем Новгороде

Первые голосовые устройства появятся на пересечении улиц Бекетова и Заярская. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Нижнем Новгороде светофоры начнут озвучивать названия улиц. Первые голосовые устройства в количестве восьми штук появятся на пересечении улиц Бекетова и Заярская, сообщает пресс-служба городской администрации.

Место установки информаторов выбрано неслучайно – недалеко отсюда находится школа-интернат для слепых и слабовидящих детей, и голосовое озвучивание улиц поможет им сориентироваться в пространстве.

- Для безопасности передвижения детей и других пешеходов эти устройства будут озвучивать название улицы, через которую разрешен переход. В Нижнем Новгороде подобные системы будут установлены впервые, - пояснил мэр Юрий Шалабаев.

Сейчас проводятся конкурсные процедуры по закупке оборудования, по окончании которых специалисты приступят к их монтажу.

До этого в Нижнем Новгороде были лишь светофоры со звуковым сигналом, который срабатывает и при загорании зеленого сигнала, что позволяет незрячим пешеходам понять, что можно переходить дорогу. Всего в городе работают 25 таких светофоров.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде появились пешеходные переходы с подсветкой. Они оборудованы специальными устройствами, которые вечером и ночью с помощью проекции дублируют дорожную разметку. Подсветка включается вместе с наружным освещением города в соответствии с графиком. Освещенная «зебра» сделает переход дороги более безопасным для людей, а водителям их будет лучше видно в темное время суток.