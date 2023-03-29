Теперь только на лодке: В Нижегородской области затопило дорогу к поселку Атазик во время паводка

В Уренском районе затопило дорогу во время паводка. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

В Нижегородской области продолжают бороться с последствиями паводка. На этот раз стихия ударила по Уренскому району – здесь оказался затоплен участок дороги со стороны поселка Арья к поселку Атазик. Причиной стал подъем уровня воды в реке Уста.

- Этот участок затапливается ежегодно, - пояснили в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области. – Жилые дома в зону подтопления не попадают. Жизнедеятельность поселка не нарушена, поэтому эвакуация жителей не требуется.

Тем не менее, пока в поселок можно добраться только на лодке. Для этого поблизости уже организована лодочная переправа.

На этот раз стихия ударила по Уренскому району. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

- На автодороге установлены знаки, запрещающие движение, - пояснили спасатели. - В случае необходимости переправу будет осуществлять аварийно-спасательный отряд города Урень. Для обеспечения пожарной безопасности в поселок Атазик передислоцирован пожарный автомобиль из муниципальной пожарной команды села Темта Уренского района.

Тем временем спасатели обходят все дома в поселке, чтобы предупредить жителей о сложившейся ситуации.

Напомним, ранее мы писали о том, как в регионах Приволжья борются с последствиями паводка. Первыми традиционно под воду ушли низководные мосты. Также в некоторых регионах затопило дороги и приусадебные участки.

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