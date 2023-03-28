Затопленные мосты, размытые дороги и прорванная плотина: Как справляются с последствиями паводка в Приволжье

В Приволжье паводком смыло плотину и размыло дороги. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Приволжье, наконец, пришла весна, а вместе с ней пришел и паводок. Активное таяние снега спровоцировало подтопление низководных мостов и приусадебных участков в разных регионах ПФО.

Нижегородская область

Здесь первыми на себя приняли удар низководные мосты, которые ежегодно затапливаются в период весеннего половодья. Всего за день были подтоплены мост через реку Теша в Арзамасе и мост в Кстовском районе. В обоих случаях никто не пострадал и эвакуация жителей не потребовалась.

- В Кстовском районе был затоплен автомобильный мост на 12 километре подъездной дороги от федеральной трассы М-7 «Волга» к курортному поселку «Зеленый город, около подсобного хозяйства «Кудьма», - рассказали в региональном ГУ МЧС. - Жилые дома в зону затопления не попадают. Для автомобилистов организовано движение по объездной грунтовой автодороге. Лодочная переправа не требуется.

А вот жителям Сергачского и Большеболдинского района пришлось тяжелее – здесь под водой оказались придомовые территории и приусадебные участки. В частности, были подтоплены участки на улице Советской в селе Чуфарово Сергачского района и в селе Сумароково Большеболдинского района. К счастью, пострадавших нет.

Однако сильнее всего последствия паводка заметны в Ворсме Нижегородской области. Здесь паводком смыло плотину на озере Тосканка. Ремонт местного гидроузла начали еще в прошлом году, однако завершить его не удалось – потоком воды участок смыло.

Татарстан

Непростая ситуация сложилась и с деревнями в Татарстане. Первыми оказались подтоплены мосты через реку Свияга в Буинском районе и через реку Черемшан в Нурлатском районе. Одновременно с этим на реке Кубня возле села Чутеево Кайбицкого района из-за интенсивного подъема уровня воды начался ее выход на пойму, которая была затоплена на глубину 32 сантиметра. К счастью, и тут никто не пострадал.

- Мы предполагаем, что максимальные уровни воды в условиях весеннего половодья при нормальном развитии весенних процессов на большинстве водотоков ожидается в пределах средних многолетних значений. Характер развития весеннего половодья и интенсивность формирования водотока будут напрямую зависеть от погодных условий, - об этом заявил сегодня начальник ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан» Сергей Захаров.

Удмуртия

Тем временем в Удмуртии из-за талых вод размыло дорожное полотно на 236-м километре подъездной дороги к городам Ижевск и Пермь от М-7 «Волга».

- Движение на автодороге прекращено, - рассказали в региональном МЧС. - Организованы пути объезда. По предварительным данным, протяжённость маршрута составит 85 км.

Самарская область

Здесь на территории пяти районов подтоплено пять низководных мостов и восемь приусадебных участков. По данным регионального МЧС, подтопленных жилых домов и объектов экономики нет. Однако в социальных сетях очевидцы делятся пугающими кадрами – в некоторых поселках и садовых товарищества вода подошла вплотную к домам. К примеру, в поселке Новый городок Красноярского района до жилых домов остаются считанные сантиметры.

Пермский край

Здесь пока время паводка не наступило. Однако местных жителей уже просят не выходить на лед, так как из-за теплой погоды он стремительно тает. На днях были закрыты две ледовые переправы - в городе Соликамск через протоку Боровая воложка в п. Усть-Боровая и через реку Кама в п. Нижний-Склад.

- Вскрытие льда на малых реках Пермского края в 2023 году ожидается в первой декаде апреля, а в третьей декаде - на реке Каме в северной части региона. На большинстве рек максимальные уровни весеннего половодья 2023 года ожидаются близкими к среднемноголетним значениям либо ниже их, - предупреждают в Росгидромете. - Вместе с тем, возможно подтопление населенных пунктов в поймах рек Коса, Лолог, Яйва, Иньва (в том числе – город Кудымкар), Обва, Чусовая и в поймах их отдельных притоков, на побережье Камского водохранилища.