Заколол ножом и сбросил тело в реку: 17-летний нижегородец убил рецидивиста, угрожавшего расправиться с его семьей

Обвиняемый находится под стражей. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

17-летнего парня обвиняют в убийстве знакомого и сокрытии его тела на территории Нижегородской области. Как сообщает пресс-служба регионального СУ СКР, в третьей декаде марта в реке Вачка Сеченовского района было обнаружено тело 40-летнего мужчины. По факту произошедшего незамедлительно возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Следователи и полицейские совместно проводили оперативно-розыскные мероприятия. В результате удалось выяснить, кто и зачем расправился с мужчиной. След привел в соседний регион.

- По версии следствия, 24 марта 2023 года в ночное время в поселке Тургенево Ардатовского района Республики Мордовия 17-летний подросток нанес ножевое ранение в шею 40-летнему мужчине. С целью сокрытия совершенного преступления злоумышленник вместе со своим отцом на автомобиле вывезли тело погибшего на территорию Нижегородской области, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Скинув тело в реку, отец и сын сели обратно в машину и уехали домой. Вероятно, они не подозревали, что преступление так быстро раскроют. Обвиняемого задержали и поместили под стражу. На допросе он рассказал, что послужило поводом для такого поступка.

- Установлено, что погибший ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение убийства 3 человек. Из показаний обвиняемого следует, что 24 марта погибший высказал угрозу убийством ему и его семье, - добавили в региональном СУ СКР.

К слову, состав преступления могут усмотреть и в поступке отца заключенного, который помогал спрятать труп. Его действия проверяются по уголовной статье «Укрывательство преступлений».

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