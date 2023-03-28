155-летие Максима Горького отмечают в Нижнем Новгороде

155-летие Максима Горького отмечают в Нижегородской области. Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

В Нижегородской области 28 марта отмечают 155-летие со дня рождения писателя Максима Горького. В этот день в регионе пройдет более 100 мероприятий, которые подготовили различные учреждения культуры. Об этом сообщает региональный минкульт.

Сегодня нижегородцы могут посетить бесплатно два музея, связанных с именем писателя – это музей-квартира Горького на улице Семашко и музей его детства «Домик Каширина» на Почтовом съезде, где можно увидеть обновленную экспозицию и послушать интересную экскурсию.

Сегодня в Нижнем Новгороде также проходит цикл мероприятий «Один день с Горьким», в рамках которого потомки Горького – Максим и Екатерина Пешковы – возложили цветы к памятнику писателя на площади, названной в его честь.

В Ленинской библиотеке сегодня проходит круглый стол «ПроЧтение Горького», в котором также принимают участие Максим и Екатерина Пешковы, деятели культуры, сотрудники библиотек и учреждений образования из Нижегородской области и соседних регионов.

Кроме того, в Белом зале «ленинки» организована книжно-иллюстративная выставка «Голос своей эпохи» - ее можно посетить до 4 апреля.

В честь юбилея писателя Нижегородская государственная областная детская библиотека имени Т.А. Мавриной впервые проведет международный Горьковский диктант, в котором примут участие ученики более 300 школ со всей России.

Не остался в стороне и драматический театр имени М. Горького – там сегодня дают спектакль по самой знаменитой пьесе писателя «На дне». Посвященные Горькому мероприятия пройдут также в библиотеках и учреждениях культуры районов области.