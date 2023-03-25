ФСБ опубликовала видео задержания руководства нижегородского отдельного батальона ГИБДД

ФСБ опубликовало видео задержания руководства нижегородского отдельного батальона ГИБДД. ФОТО: УФСБ по Нижегородской области.

В Нижегородской области задержан командир отдельного батальона ГИБДД Андрея Беспалова и его заместитель по подозрению в получении систематических взяток. Вместе с ними был задержан и бизнесмен, который им эти взятки якобы давал. Видео задержания подозреваемых опубликовала пресс-служба УФСБ по Нижегородской области.

На кадрах, опубликованных ФСБ видно, что задержание происходит прямо дома у подозреваемых. Никто из них не оказал сопротивление, поэтому вскоре мужчин спокойно вывели из дома и отвезли в отделение. В настоящее время в отношении возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки за незаконные действия».

- По версии следствия командир отдельного батальона и его заместитель в период с 2018 года по 2023 год систематически получали взятки от данного предпринимателя, оказывая ему общее покровительство и попустительство по службе, - рассказали в региональном УФСБ. – В обмен они не привлекали к административной ответственности лиц, совершивших правонарушения.

По информации регионального СУ СК, подозреваемые должностные лица за пять лет получили около 240 тысяч рублей.

- Сейчас подозреваемые отстранены от службы, проводится проверка, - заявили в МВД России. - В случае подтверждения вины оба будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесут наказание в соответствии с законодательством.

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