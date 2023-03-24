Руководство Отдельного батальона ДПС ГИБДД по Нижегородской области задержали за взятки.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Нижнем Новгороде по подозрению в получении взяток задержали руководителя Отдельного батальона ДПС ГИБДД Нижегородского Управления МВД Андрея Беспалова и его заместителя. Возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки за незаконные действия», сообщает пресс-служба МВД России.
- Установлено, что в период с 2018 года по настоящее время командир батальона и его заместитель систематически получали незаконное денежное вознаграждение от индивидуального предпринимателя за оказание общего покровительства и беспрепятственное передвижение водителей, работающих у него, по территории области, - рассказали в ведомстве.
Также предприниматель откупался деньгами в случаях, если его водители нарушали ПДД. По информации регионального СУ СК, подозреваемые должностные лица за пять лет получили около 240 тысяч рублей.
Гаишников задержали оперативники управления ФСБ и сотрудники собственной безопасности ГУ МВД по Нижегородской области, сейчас подозреваемые отстранены от службы, проводится проверка.
- В случае подтверждения вины оба будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесут наказание в соответствии с законодательством, - подчеркнули в МВД России.
В отношении предпринимателя также возбуждено уголовное дело – по статье «Дача взятки».