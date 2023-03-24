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Общество24 марта 2023 5:34

Руководство Отдельного батальона ДПС ГИБДД по Нижегородской области задержали за взятки

На руководителя подразделения и его заместителя возбуждено уголовное дело
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
Руководство Отдельного батальона ДПС ГИБДД по Нижегородской области задержали за взятки.

Руководство Отдельного батальона ДПС ГИБДД по Нижегородской области задержали за взятки.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Нижнем Новгороде по подозрению в получении взяток задержали руководителя Отдельного батальона ДПС ГИБДД Нижегородского Управления МВД Андрея Беспалова и его заместителя. Возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки за незаконные действия», сообщает пресс-служба МВД России.

- Установлено, что в период с 2018 года по настоящее время командир батальона и его заместитель систематически получали незаконное денежное вознаграждение от индивидуального предпринимателя за оказание общего покровительства и беспрепятственное передвижение водителей, работающих у него, по территории области, - рассказали в ведомстве.

Также предприниматель откупался деньгами в случаях, если его водители нарушали ПДД. По информации регионального СУ СК, подозреваемые должностные лица за пять лет получили около 240 тысяч рублей.

Гаишников задержали оперативники управления ФСБ и сотрудники собственной безопасности ГУ МВД по Нижегородской области, сейчас подозреваемые отстранены от службы, проводится проверка.

- В случае подтверждения вины оба будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесут наказание в соответствии с законодательством, - подчеркнули в МВД России.

В отношении предпринимателя также возбуждено уголовное дело – по статье «Дача взятки».

КоррупцияПроисшествия: КРИМИНАЛ