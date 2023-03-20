Школьный автобус попал в ДТП на трассе под Нижним Новгородом 20 марта. Фото: ОПБДД УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области

Школьный автобус столкнулся с ГАЗелью на трассе в Кстовском районе утром 20 марта. В салоне автобуса находилось 20 детей – к счастью, никто из них не пострадал, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

- Авария произошла около 09:35 в районе Зеленого города. Двигаясь со стороны города Кстово в сторону Нижнего Новгорода, 24-летний водитель ГАЗели не уступил дорогу автобусу для перевозки детей и произвел с ним столкновение, - рассказали в ведомстве.

Пострадал водитель ГАЗели. Фото: ОПБДД УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области

В результате столкновения пострадал водитель грузового автомобиля. Все находившиеся в ПАЗике люди отделались легким испугом.

Напомним, в минувшие выходные в Пензе попал в ДТП автобус с детьми из Сарова, которые ехали на танцевальный конкурс. Автобус столкнулся с автомобилем «Киа Церато», в котором погибли 34-летний мужчина и семилетний мальчик. В автобусе пострадали 4 человека. Как пишут очевидцы, детей пришлось вытаскивать из окна, поскольку двери транспорта заклинило от удара.