Двое детей пострадали в ДТП на Бору 19 марта

19 марта на повороте столкнулись «ВАЗ-2107» и «Ауди» Фото: ОПБДД УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области

Страшное ДТП произошло на шестом километре автодороги «Толоконцево-Могильцы» Борского района. Днем 19 марта на повороте столкнулись «ВАЗ-2107» и «Ауди». Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

По кадрам с места происшествия видно, что автомобили двигались навстречу друг другу. На повороте «Ауди» влетела в бок «ВАЗа». После этого машины раскидало. Иномарка оказалась на обочине, а «семерка» перекрыла одну из автомобильных полос.

Иномарка оказалась на обочине Фото: ОПБДД УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области

В аварии пострадали три пассажира отечественного автомобиля. Среди них двое несовершеннолетних. Все пострадавшие были доставлены в больницу.

У автомобиля «ВАЗ» побит бок, почти вылетела передняя дверь. Однако и бампер тоже смят.

– Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего, – отмечают в ведомстве.

Напомним, смертельное ДТП с участием автобуса из Сарова и легковушки случилось в Пензе 18 марта. Жители Нижегородской области, находившиеся в автобусе, пострадали при столкновении.

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