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Происшествия18 марта 2023 14:55

14-летний подросток и женщина пострадали в ДТП в Борском районе 18 марта

Происшествие случилось около 10:45
Полина ШИБАЛКИНА
Серьезная авария произошла в Борском районе Нижегородской области 18 марта. Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

Серьезная авария произошла в Борском районе Нижегородской области 18 марта. Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

Серьезная авария произошла в Борском районе Нижегородской области 18 марта. Среди пострадавших оказались 14-летний подросток и женщина. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

Происшествие случилось около 10:45 на автодороге Бор – поселок Памяти Парижской коммуны. Там столкнулись автомобили «Киа Спортейдж» и ВАЗ 2114. В результате аварии пострадали пассажирка отечественного автомобиля и 14-летний подросток.

- Дальнейшие обстоятельства ДТП уточняются, - добавили в УГИБДД по региону.

Напомним, четыре человека пострадали в лобовом столкновении двух иномарок в Сосновском районе Нижегородской области ранним утром 17 марта.

ДТППроисшествия: ДТП