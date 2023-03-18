14-летний подросток и женщина пострадали в ДТП в Борском районе 18 марта

Серьезная авария произошла в Борском районе Нижегородской области 18 марта. Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

Серьезная авария произошла в Борском районе Нижегородской области 18 марта. Среди пострадавших оказались 14-летний подросток и женщина. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

Происшествие случилось около 10:45 на автодороге Бор – поселок Памяти Парижской коммуны. Там столкнулись автомобили «Киа Спортейдж» и ВАЗ 2114. В результате аварии пострадали пассажирка отечественного автомобиля и 14-летний подросток.

- Дальнейшие обстоятельства ДТП уточняются, - добавили в УГИБДД по региону.

Напомним, четыре человека пострадали в лобовом столкновении двух иномарок в Сосновском районе Нижегородской области ранним утром 17 марта.