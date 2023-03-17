Уснул за рулем: Легковушка протаранила внедорожник в Нижегородской области, пострадали четыре человека

Легковушка протаранила внедорожник в Нижегородской области, пострадали четыре человека. Фото: ОПБДД УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области

Четыре человека пострадали в лобовом столкновении двух иномарок в Сосновском районе Нижегородской области ранним утром 17 марта. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по региону.

Авария произошла около шести утра на дороге между городом Павлово и рабочим поселком Сосновское.

- Водитель автомобиля «Форд Фокус», предположительно, заснул за рулем и выехал на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с автомобилем «Ниссан Патфайндер», - рассказали в ведомстве.

В результате пострадали четыре человека – водитель «Форда» и пассажиры «Ниссана». Как рассказал министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов, тяжелейшие травмы получили 74-летний мужчина и 70-летняя женщина. У них диагностировали сочетанную травму, черепно-мозговую травму, множественные переломы, травматический шок 2 степени.

- Оба пациента госпитализированы в отделении реанимации, состояние тяжелое, - пояснил министр.

Также в аварии пострадали мужчины 36 и 50 лет. Они госпитализированы с сочетанной травмой, сотрясением мозга и переломами.