Солнце и мороз до -8 градусов ожидаются в Нижнем Новгороде 18-19 марта. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Кажется, зима в Нижегородской области не собирается так просто сдаваться. Вслед за оттепелью, во время которой где-то появились проталины, а где-то снег и вовсе сошел с газонов, на регион обрушилась сильная метель. Сегодня за окном вновь белым-бело, как в хороший зимний день. В предстоящие выходные больших температурных перемен ждать не стоит, уверяют синоптики. Этот уикенд порадует нас солнцем, но не теплом.

В субботу 18 марта утром ожидаются бодрящие -5 градусов. День будет ясным, на небе засияет солнце, но даже оно прогреет воздух лишь до +1 градуса. А к вечеру, как только дневное светило уйдет за горизонт, столбики термометров постепенно упадут до отметки -7 градусов. Ветер северо-восточный 2-3 метра в секунду.

Утро воскресенья будет еще более холодным: синоптики обещают понижение температуры до -8 градусов. Как и предыдущий, этот день будет солнечным, но воздух прогреется лишь до +1. Ветер подует с юго-востока со скоростью 2-3 метра в секунду.

Новая рабочая неделя начнется с робкого плюса. Днем будет чуть выше нуля, но зато ночные морозы отступят.

И всё же синоптики считают, что плюсовые значения на постоянной основе должны установиться в третьей декаде марта.

- Переход к устойчивым положительным значениям у нас приходится на следующий день после Дня весеннего равноденствия, то есть 22 марта. Это предварительный прогноз, так как погода ещё не раз может измениться, - прокомментировала пресс-секретарь ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» Ольга Мокеева.