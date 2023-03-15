«Опять весна откладывается»: на Нижний Новгород надвигаются морозы -10 градусов

До пятницы температура воздуха прогнозируется на 2-4 выше градуса нормы. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Половина марта уже позади: вместо сугробов на улицах постепенно возникают лужи, солнце чаще появляется на небе, да и температура воздуха иногда поднимается до небольших плюсовых температур. Казалось бы, красота, да и только, но погода всё ещё остаётся неустойчивой, ведь за последние несколько недель нижегородцы могли наблюдать и снег, и дождь, и оттепель, и заморозки. Какими же выдадутся оставшиеся дни первого весеннего месяца?

Вернутся морозы

На этой рабочей неделе в Нижнем Новгороде установилась довольно тёплая погода, пришла оттепель. До пятницы температура воздуха прогнозируется на 2-4 выше градуса нормы. Так, днём будет до +5 градусов, а ночью до 0 градусов.

– Впереди нас ожидают морозы до -10 градусов и опять весна откладывается. К выходным ночью до -6 … -10 градусов в Нижнем Новгороде, а днём всего лишь нулевая температура, – рассказала «Комсомолке» пресс-секретарь ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» Ольга Мокеева. – Нынешние оттепели до +5 градусов будут побиты отрицательными температурами. Переход к устойчивым положительным значениям у нас приходится на следующий день после Дня весеннего равноденствия, то есть 22 марта. Это предварительный прогноз, так как погода ещё не раз может измениться.

Сугробы тают, метеочувствительные нижегородцы мучаются

И всё же синоптики считают, что плюсовые значения на постоянной основе должны установиться в третьей декаде марта. Кстати, снежные рекорды за прошедшую зиму побиты так и не были, так как самая большая высота сугробов зимой 1901-1902 года достигала 110 сантиметров.

– Нынешние сугробы под 60, 70 и 80 сантиметров вовсе ни о чём по сравнению с теми годами. Однако всей этой массе снега ещё предстоит растаять, – добавила Ольга Мокеева.

Снег продолжит таять. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Но даже без осадков снег продолжит таять из-за сухости воздуха. А это значит, что вода на дорогах и тротуарах будет ещё долго, нижегородцам стоит потерпеть. Продолжают доставлять неприятности горожанам и резкие перепады атмосферного давления, от них особенно страдают люди с метеочувствительностью.

– Надо поберечь своё здоровье. Совсем недавно атмосферное давление было низкое, а уже к выходным оно сменится на высокое, – предупредила Ольга Мокеева. – В пятницу у нас будут дожди, ожидаем прохождение атмосферного фронта, а потом установится переменная облачность и угроза осадков дальше мала.

Эффект гало

Прокомментировала Ольга Мокеева и недавно замеченное нижегородцами редкое природное явление – эффект гало. Радужный нимб видели в разных районах Нижнего Новгорода ещё 14 марта.

– Эффект гало – это преломление света на ледяных кристалликах. Такое явление можно заметить, если стоят солнечные дни и наблюдаются мощные вторжения холодного воздуха на высотах. Это ведь у нас у земли тут были небольшие минусы, а на высоте 2-5 километров намного холоднее, – объяснила начальник отдела метеорологических прогнозов Гидрометцентра.

Народные приметы

Наблюдательный человек может, например, научиться предсказывать погоду по природе, поведению птиц и животных. Так, среди самых известных народных примет числятся следующие:

Если весна прохладная, то осень будет теплой.

Если весной слякотно, то урожай будет хорошим.

Если молнии в марте сверкают, а грома нет – жди летнюю засуху.

Гром весной загремел впервые – скоро установится теплая погода.

Длинные сосульки – к продолжительной весне.

Облака высокие – к жаркой погоде.

Багровый закат – к ветреным дням.

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