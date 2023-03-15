Трое парней, до смерти избивших прохожего в парке Заволжья, предстанут перед судом. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

В Заволжье перед судом предстанут трое молодых людей, обвиняемых в избиении до смерти случайного прохожего. Двум из них на момент совершения преступления было 15 лет, сообщает СУ СК России по Нижегородской области.

Эта ужасная история произошла вечером 26 октября 2022 года в парке имени Гагарина, где выпивали двое подростков и их старший 20-летний товарищ. В какой-то момент без всякой причины они набросились на прохожего и стали его избивать. Как сообщает региональная прокуратура, делали они это «из хулиганских побуждений». Сделав свое черное дело, компания из парка скрылась, а 39-летний пострадавший был доставлен в больницу, где спустя пять дней скончался от полученных травм.

Подозреваемых вскоре задержали. Подростков заключили под домашний арест, а 20-летний парень находится под стражей. Их обвиняют в хулиганстве, совершенном группой лиц с применением насилия и причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.

Уголовное дело было направлено в суд для рассмотрения по существу.