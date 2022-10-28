Трое молодых парней безо всякой причины избили до полусмерти случайного прохожего в Заволжье. Фото: Андрей АБРАМОВ

Жуткая история произошла на днях в городе Заволжье Нижегородской области – здесь трое молодых парней избили до полусмерти случайного прохожего. Причем сделали это все безо всякой причины. Добавляет ужаса этой истории тот факт, что двоим нападавшим едва исполнилось 15 лет.

- По версии следствия, вечером 26 октября трое молодых людей безо всякой причины избили 39-летнего прохожего в парке имени Гагарина, - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области. – Сразу после нападения злоумышленники скрылись с места происшествия.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное группой лиц».

- По подозрению в совершении этого преступления уже задержаны двое 15-летних и 20-летний местные жители. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения, - рассказали в региональном СУ СКР. – Сейчас расследование этого уголовного дела продолжается.

Что касается пострадавшего, то он был доставлен в районную больницу. Сейчас за его жизнь борются врачи. Медики оценивают его состояние как тяжелое.

Напомним, ранее мы писали еще о чудовищной истории, произошедшей в июне в Уренском районе Нижегородской области – там трое юношей жестоко избили инвалида. Один из них снимал «подвиги» товарищей на камеру мобильного телефона.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области, происшествие случилось 9 июня в одном из населенных пунктов Уренского района. В тот день в полицию поступило сразу два сообщения – от матери потерпевшего и из больницы, куда мужчина был вынужден обратиться после полученных травм.

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