«Зинаидовый рай, где танцует одна Зинаида»: песня нижегородской группы попала на телешоу и стала хитом

"Зинаидовый рай" стал новым хитом. Фото: принтскрин видео.

Креативная и шутливая музыкальная композиция «Зинаидовый рай» повергла в шок жюри телевизионного шоу «Конфетка», эфир которого состоялся в минувшие выходные на телеканале ТНТ. По итогам 7-го выпуска шоу авторы этой песни группа «Линкор» из Нижнего Новгорода получили денежный приз в размере 300 тысяч рублей, который планируют потратить на запись новых песен и клипов. Вокалистка группы и композитор Галина Лямина рассказала «КП-Нижний Новгород» что за знойная дама снялась в их клипе и как вообще нижегородцы оказались на телевидении.

- Сами мы никуда ничего не отправляли. С нами связался кастинг-директор и позвал нас на шоу, - начала свой рассказ Галина, - это было неожиданно, потому что песня вышла уже давно - в 2018 году. Она была не особо известна. Я долго думала, идти или нет, но все-таки пришла на шоу. До последнего нам не говорили, кто будет петь наши песни. Редакторы и менеджеры смотрели, чтобы мы не пересекались в гримерках, не видели что за артисты там ходят.

К удивлению девушки, на шоу «Зинаидовый рай» исполнила экс-вокалистка группы «Сливки» Карина Кокс. Этот поп-коллектив Галина слушала в детстве и, конечно, выступление приятно удивило нижегородку.

- Она вышла праздничная, карнавальная. Чуть поменяла припев. Я была очень рада, но не думала, что получится еще и победить, потому что ехала туда за новыми впечатлениями. Хотела показать песню всей стране, - добавила собеседница.

К слову, композиция очень понравилась присутствующим, ее не хотели останавливать ради обсуждения. Сидевшая в Жюри Клава Кока даже захотела выкупить этот трек. Секрет прост — и клип и сама песня созданы с креативом и долей юмора, вызывают только позитивные эмоции.

- В кадре у нас женщина средних лет, - продолжает нижегородка, - которая танцует в красном платье и кушает салаты-сервелаты.

Это песня о женщине, которая решила побаловать себя. Фото: принтскрин видео.

Саму песню я писала о даме, которая решила доставить себе удовольствие. Женщины постоянно о ком-то заботятся, вечно в хлопотах, а про себя вспоминают редко. В голове сформировался определенный образ, под который удалось найти героиню клипа. Нашу «Зинаиду» на самом деле зовут Людмила Александровна, и она работает кондуктором. Однажды мы с гитаристом ехали в автобусе по центру Нижнего Новгорода, встретили ее там и пригласили сняться в клипе. Мы ее еще не знали, но увидели, как она шутит, какая раскованная, жизнерадостная, как она заряжала пассажиров своей энергией.

В клипе снялась кондуктор из автобуса. Фото: принтскрин видео.

Теперь, благодаря шоу, лицо жизнерадостной женщины-кондуктора из Нижнего Новгорода запомнит вся страна, а группа «Линкор» создаст новый хит на выигранные деньги.

- Вместе с гитаристом мы думаем снять еще один клип и записать песню. Новая композиция будет про путешествие с котом. Недавно мы перебрались в Москву. Это был очень сложный переезд, потому что мы остались привязаны к родному Нижнему Новгороду. Это самый лучший город на Земле, особенно летом! - призналась собеседница.

Следующая песня будет про кота. Фото: Предоставлено героем публикации

Недавнее участие в шоу принесло ностальгию по выступлениям в столице Приволжья. Помимо «Линкора» в том же выпуске принял участие нижегородец Станислав Солодовников, который привез композицию «Юпитер и стразы».

- Это было удивительно! Человек, с которым мы дружим 10 лет, сидел в соседней гримерке! Это был шок, что из всех музыкантов выбрали не то что земляков, но людей, которые друг друга знают много лет. Его песню исполнила Лариса Долина. Он был очень рад. Он любит такую музыку, а тут вышла великая российская джазовая певица и спела эту песню. Я тоже была рада что его встретила, - подытожила Галина.

К слову, группа «Линкор» существует несколько лет. Свой творческий путь ребята начали еще обучаясь в школе. На городских мероприятиях они нередко выступали с другими нижегородскими музыкантами, в том числе, с группой «Сочи», которые написали «Снежно-лопатный хит».