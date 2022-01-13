«По колено за ночь — надо бы им помочь»: нижегородец написал веселую песню в поддержку уборщиков снега

Нижегородец исполняет "Снежно-лопатный хит", скриншот с видео.

Нижегородец Иван Кузнецов посвятил шутливую песню работникам, убирающим снег на территории региона. В своей музыкальной композиции «Снежно-лопатный хит» он сочувствует уборщикам снега у подъезда, у которых уже все руки в мозолях, и в шутку заявляет: «Выпал снег на Бору. Никуда не пойду - подожду пару дней, пусть почистят». Видеоролик, в котором Иван поет аккомпанирует себе игрой то на гитаре, то на лопате, за сутки разлетелся по соцсетям. Тема актуальная, ведь за окном не прекращаются снегопады и связанные с ними проблемы.

В разговоре с корреспондентом «КП - Нижний Новгород» музыкант отметил, что такие небольшие зарисовки о наболевшем пишутся быстро, буквально на коленке.

- Песню я придумал вчера на раз-два, и сразу же записал видео. Хотелось написать о чем-то злободневном, а тут как ни зайдешь в соцсетях в комментарии — все гнобят наших уборщиков снега. Ночью выхожу и они тут чистят все, стараются. Во дворе у нас убрано, но я и сам с лопатой выхожу и чищу. Я вообще не понимаю, как они умудряются почистить весь город. Бывает расчистишь, чтобы выехать на машине, а другая машина проехала и тебя закопало», - поделился впечатлениями собеседник.

Иван уже продолжительное время занимается музыкой. 9 лет существует рок-группа «Сочи», фронтмэном которой он является. Музыканты дают концерты по всей стране, а совсем недавно выступали на разогреве у «Элизиума».

- Это не первая моя песня о наболевшем. У нашей группы тоже постоянно выходят новые синглы. Мы очень любим презентовать наши песни 14 февраля — это наш любимый праздник. К 800-летию Нижнего Новгорода тоже писали песню, и она на какой-то радиостанции играла, - рассказал он.

Сам музыкант живет в городе Бор, но считает, что ситуация с уборкой снега примерно одинаковая во многих населенных пунктах.

Ранее мы писали, что нижегородец снял клип в поддержку гимнасток Авериных.