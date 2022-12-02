Все в музей!

До конца декабря для работников АО «Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина» организованы экскурсии в музей истории предприятия по новой экспозиции «65», посвященной юбилею АПЗ и десятилетию музея.

– Мы составили график экскурсий таким образом, чтобы приборостроители смогли в удобное время прийти в музей – в обеденный перерыв или после работы, – рассказала специалист музея Елена Ткаченко.

С новой экспозицией, на которой представлены 65 новых экспонатов, ранее не выставлявшихся на всеобщее обозрение, уже познакомились работники службы главного технолога, бухгалтерии, цехов №№16, 49 и др.

– К нам в цех пришло много молодых работников, и на экскурсии они познакомились с историей предприятия, – отметила Светлана Стулова, оператор цеха №16, предцехком. – Сейчас многие спрашивают, когда еще раз пойдем в музей.

– Здорово, что удалось сохранить множество заводских изделий. Меня особенно впечатлил стенд с магнитофонами «Легенда». В нашей семье был такой, сразу нахлынули воспоминания из детства, – рассказала Ольга Надёжкина, ученик паяльщика цеха №16.

Новая экспозиция «65» посвящена юбилею АПЗ и десятилетию музея

На прошлой неделе экскурсию «65» посетили и ветераны АПЗ. Многие из них активно сотрудничают с музеем и пополняют его экспозицию – из семейных архивов передают в дар предметы, связанные с заводом. Во многом благодаря таким дарителям и удалось организовать новую юбилейную выставку.

– Работала в цехе №41, была предцехкомом. Много чего отдала в музей: комсомольский билет, награды, фотографии, – рассказала почетный ветеран завода Людмила Желтова.

А на следующий день после экскурсии почетный ветеран Валентина Лазарева принесла в музей фотоальбом со снимками работников инструментального цеха №65, а также записи об основных вехах истории подразделения.

– Лично собирала данные об инструментальном отделе. Здесь есть портрет первого начальника отдела, исторические фото заводчан на первомайских демонстрациях, празднованиях Нового года и другие ценные снимки, – поделилась Валентина Петровна. – Побывав на экскурсии и посоветовавшись с бывшими коллегами, решила все передать в музей. Сюда приходят наши внуки и правнуки, пусть знакомятся с историей завода.

Екатерина Ядрова

Фото Александра Барыкина