«Решила снять стресс»: Нижегородка, у которой на глазах зарезали мужа, пошла выпивать за счет убийцы

За такое преступление ей может грозить срок до 6 лет. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Необычное дело расследуют в Нижнем Новгороде, где 43-летняя жительница Московского района расплачивалась в магазинах и кафе банковской картой убийцы её мужа. Эта история берёт свое начало 7 марта, когда женщина со своим мужем и их соседом решила отдохнуть и отпраздновать надвигающийся Международный женский день.

– Банковскую карту мне дал сосед для покупки алкоголя, а потом просто не забрал её обратно, – призналась нижегородка.

Однако позже вернуть карту с чужими сбережениями женщина уже не могла. В ночь на 8 марта, когда все трое уже были изрядно пьяны, сосед бросился на супруга нижегородки с ножом. От колотых ран мужчина скончался в больнице. Женщина посчитала, что после такой бурной ночи ей поможет только алкоголь.

– Утром следующего дня она решила снять стресс, выпив алкоголь, оплаченный сбережениями с банковской карты подозреваемого в убийстве мужа, – рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

А 10 марта в отдел полиции нагрянула жена подозреваемого в убийстве и рассказала, что кто-то оплачивает покупки с карты супруга. Было составлено заявление о подозрительных 10 транзакциях и возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Вскоре стражам порядка удалось установить личность злоумышленника, расплачивающегося чужими деньгами. «Воришкой» оказалась ранее не судимая безработная соседка потерпевшей.

– Женщина обязана явкой в полицию. За такое преступление ей может грозить срок до 6 лет, – уточнили в полиции.

Напомним, что в Заволжье перед судом предстанут трое молодых людей, обвиняемых в избиении до смерти случайного прохожего. Двум из них на момент совершения преступления было 15 лет.

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