Котята начали разлагаться в утробе: В Нижнем Новгороде спасли беременную кошку, которую изверги выкинули с балкона

В воскресенье, 12 марта, кошку в экстренном порядке отправили на операцию. Фото: котопёсокафе «Мурррчим».

Человеческой жестокости, как и обычно, не видно границ: недавно в Нижнем Новгороде неизвестные выбросили с балкона беременную кошечку. Как оказалось, молоденькая усатая красавица была бездомной и обосновалась в подъезде жилого дома, но кого-то из местных этот факт сильно раздражал. Изверги решили избавиться от прибившейся кошки раз и навсегда, поэтому сбросили её с высоты.

Раненное животное, которое выло от боли на земле, нашла неравнодушная нижегородка. Женщина не смогла пройти мимо и тут же стала думать о том, как помочь пушистой. Волей судьбы за помощью она обратилась в котопёсокафе «Мурррчим», где обитателей итак хватает сполна. Однако сотрудники не смогли отказаться от кошки, ведь это был единственный её шанс на выживание.

– У женщины не было ни средств, ни понимания, что нужно делать, и мы не смогли отказать, – рассказали в котопёсокафе. – Позже оказалось, что на лапе уже пошёл некроз, а мёртвые котята разлагаются. То есть всё это случилось не вчера и кошка в таком состоянии минимум дней пять.

В воскресенье, 12 марта, кошку в экстренном порядке отправили на операцию в ветеринарную клинику, несмотря на то, что уже не было ни записи, ни нужного врача. Однако мурлыка могла погибнуть из-за разлагающихся в утробе котят, поэтому по первому вызову выехал нужный специалист.

Кошка восстанавливается. Фото: котопёсокафе «Мурррчим».

Хвостатую прооперировали и простерилизовали. Врачи также попытались собрать лапу, но риск её ампутации остаётся велик, ведь перелом был множественный оскольчатый. Лечение встало в 18 тысяч рублей, эти деньги довольно быстро собрали неравнодушные нижегородцы.

– Кошечка, выброшенная с балкона, восстанавливается. Угрозы жизни больше нет. Очень переживали за неё, она была в тяжелом состоянии, – добавили сотрудники котопёсокафе. – Огромное счастье, что цел позвоночник. Хочется, чтобы с лапой всё было хорошо, но тут уж как будет.

После двух дней капельниц и интенсивного лечения кошка начала кушать и даже пытается ходить. Надеемся и верим, что она сможет восстановиться и найдёт себе любящих хозяев.

Напомним, ранее мы писали, что волонтёры вызволили кошку, оказавшуюся на несколько дней запертой в пустой квартире в Дзержинске. Для спасательной операции ребятам потребовалось альпинистское снаряжение.

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