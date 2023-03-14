Четыре дня кричала о помощи: В Дзержинске спасли кошку, запертую в одиночестве в квартире

Кошку спасли. Фото: скрин из видео. Источник: Диана Кузнецова.

Нижегородские зоозащитники продолжают спасать животных, попавших в беду. Накануне они вызволили кошку, оказавшуюся на несколько дней запертой в пустой квартире в Дзержинске. Для спасательной операции ребятам потребовалось альпинистское снаряжение. Подробностями этой истории с «Комсомолкой» поделилась местная жительница Диана Кузнецова.

Произошло всё 12 марта, когда около семи вечера женщина возвращалась домой и вдруг услышала писк. Диана пошла на звук и обнаружила в соседнем подъезде своего дома кошку на 5 этаже.

– Она свесилась с форточки, прогрызла маскитную сетку и громко плакала. На улице уже было темно и это помогло мне определить, что в квартире никого нет, – рассказала местная жительница.

Переживая за пушистую красавицу, Диана отправилась в подъезд, чтобы узнать, что происходит. На пятом этаже ей ожидаемо не открыли, на стук к двери подбежала лишь сама кошка и снова жалобно заныла.

14 марта за кошкой пришла хозяйка. Фото: скрин из видео. Источник: Диана Кузнецова.

– В этом подъезде я никого особо не знаю. Позвонила в одну из квартир, где мне сказали, что кошка уже кричит четыре дня, – подчеркнула собеседница. – Никто не знал, где хозяева. Мне сказали, что квартиру снимает женщина то ли с 3, то ли с 4 детьми. Их частенько замечали на улице, но в последнее время никого видно не было.

После этого стало понятно, что кошку нужно спасать! Сначала неравнодушные жители обратились в МЧС и полицию, но там им помочь не смогли. Тогда Диана решила искать в интернете альпиниста, который бы смог снять с форточки кошку.

– Утром 13 марта приехал альпинист и зоозащитник Андрей Несимук. Он привез своё оборудование и через крышу поднялся к нужному окну и спустил кошку, – объяснила Диана. – Я ему очень благодарна!

Молоденькая трёхцветная кошка оказалась беременной, её забрала к себе домой одна из местных жительниц. К счастью, животное не проявляло никакой агрессии и не прекращало ластиться в знак признательности.

– Кошка была чистая и в хорошем состоянии. Ума не приложу, почему хозяева оставили её одну дома, – поделилась Диана Кузнецова.

А вечером 14 марта объявилась и хозяйка спасённой кошечки. Женщина объяснила, что она с семьей уезжала на пару дней, а приглядывать за животным приходила её подруга. Сейчас кошечка вернулась обратно домой.

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