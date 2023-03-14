Водитель грузовика протаранил поезд с цистернами в Дзержинске. ФОТО: телеграм-канал "Нижний № 1"

Серьезная авария произошла утром 14 марта в Дзержинске – здесь водитель грузовика «Форд Транзит» протаранил грузовой поезд, перевозивший цистерны. К счастью, в результате ДТП никто не погиб.

- Авария произошла в 9:15 14 марта на железнодорожном переезде на Игумновском шоссе в Дзержинске, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области. – Здесь водитель автомобиля «Форд Транзит», проигнорировав требования дорожного знака «Движение без остановки запрещено», столкнулся с поездом, перевозившим цистерны.

Как рассказали в полиции, сразу после аварии водителя автомобиля доставили в больницу. Однако после необходимого медицинского осмотра его отпустили. Сейчас на месте происшествия продолжают работать сотрудники правоохранительных органов. Им предстоит выяснить все обстоятельства ЧП.

Напомним, ранее мы писали, что 13 марта в самый час пик один ЛиАз «догнал» другой, когда тот высаживал пассажиров на остановке. Как сообщили в ГП «Нижегородпассажиравтотранс», автобусы следовали по маршрутам №30 и 43. От удара у «пострадавшего» автобуса оказалось разбито заднее стекло. К счастью, никто не пострадал – пассажирам пришлось продолжить дорогу на других автобусах.