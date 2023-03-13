Два автобуса столкнулись из-за гололеда в центре Нижнего Новгорода 13 марта

От удара у одного из автобусов разбилось стекло. Фото: t.me/R2NMEDIA

Утро понедельника не задалось сегодня для водителей и пассажиров двух автобусов в центре Нижнего Новгорода. 13 марта в самый час пик один ЛиАз «догнал» другой, когда тот высаживал пассажиров на остановке.

Как сообщили в ГП «Нижегородпассажиравтотранс», автобусы следовали по маршрутам №30 и 43. От удара у «пострадавшего» автобуса оказалось разбито заднее стекло. К счастью, никто не пострадал – пассажирам пришлось продолжить дорогу на других автобусах.

К счастью, никто не пострадал. Фото: t.me/R2NMEDIA

- По предварительным данным, столкновение произошло из-за ненадлежащего качества дорожного покрытия на остановочном пункте, где был гололед, - сообщили в НПАТ.

В принципе, это неудивительно, ведь в последние дни погода преподносит нижегородцам сюрприз за сюрпризом. На прошлой неделе столицу Приволжья заваливало снегом, но уже в воскресенье небесная канцелярия «выкрутила на максимум» весну, в результате чего в городе начался самый настоящий потоп. Масла в огонь подлил дождь, который шел вчера почти целый день. В ночь на понедельник, однако, подморозило, так что образование наледи на дорогах – итог весьма закономерный. Коммунальщики хоть и работают в усиленном режиме, но, видимо, успевают не везде качественно обработать дороги.