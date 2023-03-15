«Уже привычное явление, но всегда так красиво»: Гало-эффект вновь порадовал нижегородцев

Гало возникло в небе из-за морозов и повышенной влажности. Фото: Дмитрий Топко.

Накануне, 14 марта, в Нижнем Новгороде вновь наблюдалось завораживающее природное явление – радужный ореол вокруг солнца. Свидетелями эффекта гало стали сотни людей в разных концах города, многие поспешили поделиться фотографиями этой красоты в социальных сетях.

Необычное атмосферное явление было замечено во второй половине дня, когда солнце было еще высоко в небе.

Это природное явление увидели десятки нижегородцев. Фото: Юлия Филиппова.

Радужный нимб видели на улице Ванеева в Советском районе. Горожане могли наблюдать за тем, как при гало-эффекте радуга огромного размера образует полукруг с сиянием посередине.

Гало считается редким явлением. Фото: Кира Уткина.

Ореол вокруг солнца удалось запечатлеть и жителям Автозаводского района.

– Кажется, уже привычное явление, но всегда так красиво, – пишут в телеграм-канале «Нижний №1».

Оптическую иллюзию можно было наблюдать из разных уголков города. Фото: Дмитрий Топко.

Однако хоть эффект гало и похож на радугу, но это вовсе не одно и то же явление. Гало представляет собой оптическую иллюзию, возникающую при низких температурах и повышенной влажности. В частности, лучи света преломляются в кристаллах льда, находящихся в атмосфере, и образуют дугу вокруг Солнца.

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